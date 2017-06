Zuschauen und feiern: ein ganzes Wochenende lang

Die Tour kann kommen: Am Freitag wurden die Pressetribünen auf dem Markt aufgebaut, die Streckenposten geschult und die drei mal sieben Meter große Videowand fürs Public Viewing der ersten beiden Tour-de-France-Etappen installiert.

Der Radsport wird ein ganzes Wochenende lang in der Stadt gefeiert. Am Samstag von 11 bis 16 Uhr beim Aachener Fahrradtag auf dem Katschhof und ab 16 Uhr bei den diversen Rennen „Rund um Dom und Rathaus“, zu denen der RC Zugvogel 09 einlädt. Zudem sorgen Musiker und Künstler an beiden Tagen für das entsprechende Flair in der Altstadt.

Die Tour-Strecke im Stadtgebiet ist 12,4 Kilometer lang und führt über Alt-Haarener-Straße, Jülicher Straße, Peterstraße, Kurhausstraße, Seilgraben, Neupforte, Mostardstraße, Markt, Jakobstraße und Lütticher Straße. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 40 km/h werden die Fahrer gegen 15.40 Uhr am Ortseingang Haaren erwartet, bereits gegen 14 Uhr kommt die Werbekarawane.

Zuschauen kann man überall im Stadtgebiet, bei Überfüllung muss der Zugang zum Markt eventuell zeitweise gesperrt werden. Am besten an die Strecke heran kommt man auf alle Fälle zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Die Stadt bittet, den Anweisungen der Streckenposten Folge zu leisten und Hunde entlang der Strecke anzuleinen. Die zweite Etappe, die durch Aachen führt, wird auch im Fernsehen (ARD und Eurosport) live übretragen.

Auch in Haaren, wo das Peloton erstmals über Aachener Gebiet rollt, wird unter dem Motto „Bonjour, le Tour und Haaren Vive la France“ gefeiert. Unternehmer, Geschäftsleute, Vereine, Verbände und Institutionen haben ab 12 Uhr ein buntes Bürgerfest organisiert.

Alle weiteren Inormationen:

www.aachen.de/letour