Aachen.

Die Kulisse ist in diesem Jahr beeindruckend. Das gute, alte Audimax an der Wüllnerstraße wird nicht mehr wie bislang in jedem Oktober mit Tausenden von „Erstis“ der RWTH Aachen gequält. Frische Hightech-Hörsäle im „Carl“, dem neuen Hörsaalzentrum an der Claßenstraße, schultern diese Aufgabe absolut angemessen.