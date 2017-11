Aachen.

Mehr als 30 Jahre nach seiner Eröffnung ist das Aachener Uniklinikum ja längst ein altes Schätzchen. Vielen Besuchern flößt das Großkrankenhaus mit seiner spektakulären Architektur aber auch nach all den Jahren noch ordentlich Respekt ein. Mehr als 60 Fachkliniken und Institute, mehr als 6000 Räume: In so einem Komplex den richtigen Aufzug zu besteigen, die richtige Etage zu finden und in den richten Flur einzubiegen, das trauen sich viele Patienten und Besucher nicht so recht zu.