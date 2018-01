Aachen - Befehl des Narrenherrschers Prinz Mike I.: „Barrieren abbauen!“

Am Veilchendienstag ist er geboren

Michael Foellmer wurde am 10. Februar 1970 im Aachener Marienhospital geboren – einem Veilchendienstag. Sein Abitur machte er am Rhein-Maas-Gymnasium. Seit 2009 wohnt er in Alsdorf-Mariadorf. Er ist liiert.

Beruflich verdient er als selbstständiger Versicherungsmakler seinen Lebensunterhalt. Er ist Chef von fünf Angestellten.

Im Jahr 2000 war Mike Foellmer bereits als Robin Hood im Hofstaat des Brander Bürgerprinzen Dirk I. (Vopel) aktiv. Seit 2004 ist er Mitglied der Rathausgarde Öcher Duemjroefe. 2013 war er der Till im Hofstaat des Stadtprinzen Thomas II. (Sieberichs), der Präsident der Duemjroefe ist. Seitdem ist Foellmer auch inaktives Mitglied der Prinzengarde sowie der Stadtgarde Oecher Penn.