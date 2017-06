Aachen.

Einen schwunghaften Handel mit Drogen, die in Playstations versteckt waren, hatte der lange inhaftierte Sinisa K. (44) aus der Aachener Justizvollzugsanstalt (JVA) heraus organisiert. Helfer bei seinen Geschäften in den Jahren 2014 bis 2016 waren seine Lebensgefährtin, ein Bekannter, der sich damals noch eines Lebens in Freiheit erfreute und ein Beamter des Vollzugsdienstes der Aachener Anstalt.