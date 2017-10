Baustellenchaos am Adalbertsteinweg: Lange Staus

Aachen. Wer mit dem Auto im Bereich Adalbertsteinweg in Aachen stadteinwärts unterwegs ist, braucht aktuell Geduld. Zwischen Stolberger Straße und Kaiserplatz knubbelt es sich gewaltig, auch in den angrenzenden Straßen. Ausgelöst werden die Verkehrsbehinderungen und Staus nach Angaben des städtischen Presseamts durch Kabelzieh- und Tiefbauarbeiten für die Telekommunikation.

Hierfür werden nach Angaben eines Sprechers an mehreren Stellen auf dem Adalbertsteinweg Barrieren aufgebaut, der Verkehr muss dort einspurig geführt werden. Die Arbeiten sollen noch bis einschließlich Freitag dauern, sie werden jeweils in der Zeit von 9 bis 15 Uhr erledigt, laut Stadt damit „außerhalb der Spitzenzeiten“.

Bis zum 17. November können Autofahrer vom Adalbertsteinweg nicht in die Aretzstraße einbiegen. Dort werden Tiefbauarbeiten vorgenommen. An der Einfahrt sind Einbahnstraßenschilder aufgestellt.

Auch in der Ottostraße und der Scheibenstraße wird gebuddelt. Am Freitag, 20. Oktober, beginnen zudem Tiefbauarbeiten in der Rudolfstraße, sie dauern nach derzeitiger Planung bis 17. November.

In der Kongresstraße werden bereits seit Anfang der Woche Hausanschlüsse hergestellt. Diese Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 3. November. In Fahrtrichtung Augustastraße gibt es eine Einbahnstraßenregelung.