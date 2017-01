Aachen.

Geplant war sie nicht, die Baumaßnahme in der Kurbrunnenstraße. Zumindest nicht so schnell. Allerdings hat die Stawag dort einen „sehr schlechten Kanal entdeckt, an den wir dringend ran müssen“. Es wird eine von vielen Baumaßnahmen von Stadt und Stawag in der ersten Jahreshälfte 2017 sein, zu der Wolfgang Raabe, Leiter der Abteilung Netzplanung und Bau bei der Stawag, ein paar Sätze verlor.