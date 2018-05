Aachen.

Fünf Gebäude mit einem Hotel, mit Einzelhandelsflächen, Gastronomie und Studentenwohnungen: All das soll in den kommenden Jahren am Aachener Hauptbahnhof entstehen. „Blue Gate“ heißt das Projekt der Merkur Holding aus Rüsselsheim, an das in Aachen wohl der ein oder andere in den vergangenen Monaten den Glauben verloren hatte.