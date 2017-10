Baumarbeiten: Die Lintertstraße wird für zwei Tage gesperrt

Aachen.

In der Linterstraße geht Anfang der kommenden Woche nichts mehr. Weil der Stadtbetrieb am Dienstag und Mittwoch, 24. und 25. Oktober, dort intensive Grünpflege- und Baumarbeiten in den Kurven der Lintertstraße in Höhe des Friedhofs Lintert vornehmen muss, wird die Straße zwischen dem Grauenhofer Weg und dem Lintertweg (der Zufahrt zum Parkplatz des Friedhofs Lintert) tagsüber komplett gesperrt.