Baum stürzt auf die Wilhelmstraße: Auto beschädigt und Straße gesperrt

Aachen. „Trockenheit“, vermutet Einsatzleiter Bernd Spykers als Grund dafür, warum Sonntagnachmittag ein riesiger Baum auf die Wilhelmstraße gestürzt ist.

Gegen 15.30 Uhr war der Baum, der in Höhe des Suermondt-Ludwig-Museums stand, plötzlich umgekippt und hat dabei einen Pkw beschädigt und die komplette Straße blockiert. Personen wurden nach Auskunft der Feuerwehr nicht verletzt.

Die Polizei sperrte daraufhin die Wilhelmstraße zwischen Kaiserplatz und Augustastraße für den Verkehr, der von Polizisten umgeleitet wurde. Im sonntäglichen Nachmittagsverkehr kam es dabei zu kleineren Rückstaus. Die Feuerwehr zerlegte zunächst die Baumkrone und räumte dann den mächtigen Baumstamm beiseite.

Am Montag soll er abtransportiert werden. Ebenfalls am Montag sollen die weiteren Bäume an der Wilhelmstraße auf ihre Standfestigkeit hin überprüft werden. Die Wilhelmstraße konnte nach rund 75 Minuten wieder freigegeben werden.