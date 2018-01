Aachen - Baum stürzt auf die Roermonder Straße

Aachen.

Anwohner haben am Dienstagmorgen den Aachener Stadtbetrieb über einen Baum an der Roermonder Straße informiert, der umzufallen drohte. Doch noch bevor das Baumpflegeteam am Einsatzort in Laurensberg ankam, fiel der Baum um und blockierte Gehweg und Teile der Fahrbahn. „Zum Glück ist nichts passiert“, bestätigte Rita Klösges vom städtischen Presseamt den Vorfall.