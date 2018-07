Aachen. Eine Baracke auf dem ehemaligen belgischen Militärgelände Camp Hitfeld ist am frühen Samstagabend in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Waldgebiet verhindern.

Wie ein Feuerwehrsprecher auf Nachfrage mitteilte, ging der Alarm gegen 18.20 Uhr in der Leitstelle ein. Am späten Abend seien noch zwei Züge der Freiwilligen Feuerwehr mit Nachlöscharbeiten beschäftigt gewesen. Wie die Baracke in Brand geraten war, sei zurzeit noch völlig unklar.

In den vergangenen Jahren hat es mehrfach auf dem abgelegenen Camp Hitfeld am Aachener Südrand gebrannt, Ursache war stets Brandstiftung.