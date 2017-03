Die Band spielt am Freitag im Franz

Nachdem Baalbek im August 1981 das legendäre Abschiedskonzert im Westpark in Aachen gegeben hatte, kommt die Band 36 Jahre später doch noch einmal zurück. Am Freitag, 17. März, treten sie um 20 Uhr im Franz, Franzstraße 74, auf. Tickets gibt es zum Preis von 13,50 Euro online über die Webseite des Franz (www.franz-aachen.de) oder an der Abendkasse.

Der Unterschied zum Konzert im Westpark: Dieses Mal wird der Saal bestuhlt.

Weitere Infos unter:

www.baalbek.online