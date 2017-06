Bald regnet es wieder Bonbons im Rosviertel

Aachen. Die Vorfreude bei Aaliyah Bruse auf den für sie allergrößten Tag wächst von Woche zu Woche: Das fünfjährige Mädchen ist das neue Streuengelchen und wird am Samstag, 1. Juli, feierlich proklamiert.

Kurz vor dem großen Volksfest rund um das Roskapellchen fand jetzt der traditionelle Montagsstammtisch beim Verein Öcher Platt mit Besuch des Vereinsvorstandes von Streuengelche van de Rues und dem noch amtierenden Engelchen Chayenne Löb statt.

„Wir Rosianer bereiten seit Wochen alles für das dreitägige Fest vor. An diesem Wochenende ist in Aachen viel los, auch die Tour de France führt am Sonntag unmittelbar an der Ros vorbei“, freut sich der Vorsitzende des Streuengelchen-Vereins Detlef Houben. Er hofft, dass viele Radsportanhänger, vom Streckenverlauf entlang der Jakobstraße und der Lütticher Straße im Anschluss die Kirmes besuchen.

Einstimmung im Stauferkeller

„Mit einer 312-jährigen Tradition und dem einzigartigen Streuengelchen haben wir nur ein paar Schritte vom Sportevent entfernt ebenfalls einiges zu bieten“, betont Houben.

Beim Besuch vom noch amtierenden Streuengelchen Chayenne Löb im Stauferkeller stimmte man sich bereits auf die Kirmes ein. Mundart-Musiker Udo S. Schroll hatte das bekannte Lied „En Oche op en Rues“ von den „Drei Atömchen“ um eine Strophe ergänzt. Sein Vortrag kam super an, ebenso wie der Beitrag von Streuengelchen-Vorstandsmitglied Renate Watteler. Die Einladung von Gert und Christel Leuchtenberg zum Platt-Abend ist ein Teil der Freundschaft zwischen beiden Vereinen, die gemeinsam das Brauchtum fördern möchten – und bei der Kirmes erstmals einen Mundart-Frühschoppen veranstalten.

Am Samstag, 1. Juli, beginnt die Kirmes um 15 Uhr. Um 17 Uhr finden die Proklamation des neuen Streuengelchens Aaliyah Bruse und ein großer Festumzug durchs Viertel statt. Das Streuengelchen von 2016, Chayenne Löb, übergibt sein Krönchen – sicher mit einer Träne im Auge. Ab 18.15 Uhr wird mit den Öcher Stadtmusikanten und Kurt Christ stimmungsvoll gefeiert.

Am Sonntag, 2. Juli, besucht der Vereinsvorstand mit dem Streuengelchen ab 10 Uhr ein Altenheim. Um 11.45 Uhr findet bei schönem Wetter die Heilige Messe an der Roskapelle statt, bei Regen in St. Jakob. Im Anschluss gibt es erstmalig einen Frühschoppen auf Öcher Platt, organisiert vom Verein Öcher Platt mit Gert und Christel Leuchtenberg, dem ehemaligen Vorsitzenden Richard Wollgarten und Udo S. Schroll.

Ab 14 Uhr gibt es verschiedene Kinderspiele. Um 15 Uhr streut das Engelchen Bonbons und es gibt Kaffee und Kuchen. Ab 18 Uhr singen Frank Lavos und Sascha Quante.

Am Montag, 3. Juli, streut das Engelchen um 10 Uhr für die Mädchen und Jungen der Kindergärten. Um 15 Uhr regnet es noch einmal Bonbons für alle Kinder im Viertel. Um 16.30 Uhr erfolgt die Auslosung der Tombola. Feierlich verabschiedet wird das diesjährige Streuengelchen um 18.30 Uhr, bevor die Erwachsenen ab 18.45 Uhr zur Live-Musik von Sänger Tommy Larsen alias Hubert Aretz und Baffy Scorpion alias Dirk Gier zum Ausklang weiterfeiern. An allen Tagen ist Alleinunterhalter Geraldo alias Gerhard Lösekamm von 17 bis 22 Uhr dabei. Aber eins ist klar: um 22 Uhr ist Zapfenstreich.