Aachen.

An Baulärm und Einschränkungen im Straßenverkehr sowie bei der Parkplatzsuche müssen sich die Aachener wohl vorerst gewöhnen. Denn auch in der zweiten Jahreshälfte wird gebaggert, gebuddelt und gewerkelt, was das Zeug hält. Fünf große Baustellen und einige kleinere Maßnahmen sind geplant.