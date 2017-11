Nur noch sehr wenige Tickets erhältlich

Das Orchesterkonzert mit dem Sinfonieorchester Aachen und Stéphane Egeling an der Barockoboe unter dem Titel „Johann Sebastian Bach: Konzerte für Oboe und Orchester“ findet im Rahmen der Aachener Bachtage am Mittwoch, 15. November, in der Annakirche, Annastraße, statt. Los geht es um 19.30 Uhr.

Die Leitung übernimmt der kommissarische Generalmusikdirektor des Theaters Aachen, Justus Thorau.

Karten gibt es zu 15 und zehn Euro (je nach Sitzplatzkategorie) und ermäßigt zu 7,50 Euro, allerdings nur noch sehr wenige. Erhältlich sind sie im Kundenservice Medienhaus im Elisenbrunnen am Friedrich-Wilhelm-Platz (montags bis freitags 10 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 14 Uhr).

Online-Tickets gibt es auf: www.bachverein.de