Aachen.

„Wie bist Du heute zur Schule gekommen?“ Diese Frage beantworten nun in den nächsten zwei Wochen jeden Morgen 2600 Grundschüler im Rahmen der Stempelaktion der Mobilitätskampagne „FahrRad in Aachen“. Auch die Grundschule Brander Feld als eine von 15 Grundschulen beteiligt sich an der Aktion der Stadt Aachen.