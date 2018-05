Aachen - Autofahrer will vor der Polizei flüchten und überschlägt sich

Aachen. Zwei 26-jährige Männer aus den Niederlanden sind am frühen Mittwochmorgen auf der Roermonder Straße schwer verunglückt, nachdem sie versuchten hatten, mit ihrem Fahrzeug vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Der Fahrer hatte seinen Opel Corsa so stark beschleunigt, dass er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und dieses sich überschlug.

Um sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, hatte der Fahrer gegen 1.07 Uhr auf der Roermonder Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts so stark beschleunigt, dass er auf der Überführung in Richtung Laurensberg die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und gegen den linken Bordstein prallte. Sein Auto überschlug sich und kam schließlich am rechten Fahrbahnrand auf den Rädern zum Stehen.

Mehrere Streifenwagen nahmen daraufhin die Verfolgung auf und konnten die beiden 26-Jährigen kurz nach dem Unfall außerhalb des Fahrzeugs stoppen. Sie blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Bei dem Wagen entstand ein Totalschaden.

In seiner Befragung gab der Fahrer an, dass er vor der Fahrt Alkohol zu sich genommen habe und sich deshalb der Kontrolle habe entziehen wollte. Ein Alkoholtest bestätigte seine Aussage. Er wurde zur Wache mitgenommen. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der 26-Jährige muss sich nun in einem Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss verantworten.