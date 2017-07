Autofahrer schockt Eisdielenbesucher

Aachen. Ein Autofahrer hat am Dienstagabend die Besucher einer Eisdiele in Haaren geschockt. Auf regennasser Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen mehrere Poller und eine Laterne, bevor er auf dem Gehweg kurz vor der Eisdiele zum Stehen kam. Der Fahrer wurde verletzt, zwei Besucher der Eisdiele erlitten einen Schock.

Der 20-jährige Mann aus Würselen befuhr mit seinem BMW die Alt-Haarener-Straße aus Richtung Jülicher Straße. Auf Höhe des Haarener Marktes verlor er dann in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er mehrere Poller und eine Laterne. Erst kurz vor der Hauswand der Eisdiele kam er auf dem Gehweg zum Stehen.

Der Autofahrer wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwei Personen in der Eisdiele erlitten einen Schock. Am Auto entstand ein Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Die Hauswand wurde nur leicht beschädigt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Alt-Haarener-Straße in beiden Richtungen gesperrt.