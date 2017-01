Autofahrer entkommt Gruselclown knapp

Aachen. Ein ereignisreiches Wochenende hat die Aachener Polizei hinter sich. Allein in der Nacht von Samstag auf Sonntag gab es drei größere Einsätze.

Am Samstagabend gegen 18.30 Uhr ist ein Mann im Bereich der Herderstraße nach Mitteilung der Polizei von einer etwa zehnköpfigen Gruppe attackiert worden. Die Angreifer haben auf ihr Opfer eingeschlagen und ihm Kopfverletzungen zugefügt. Anschließend flüchteten sie unerkannt mit dem Mobiltelefon des Opfers. Der Mann wurde ins Klinikum eingeliefert. Zur Schwere der Verletzungen sowie zu Alter und Herkunft des Opfers konnte die Leitstelle der Polizei am Sonntag noch keine Angaben machen.

Gegen 1.30 Uhr tauchte dann ein sogenannter Gruselclown in Laurensberg auf der Laurensberger Straße auf. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Mann, der mit seinem Auto auf der Laurensberger Straße unterwegs war, bemerkt, dass ihn jemand mit Taschenlammpensignalen zum Anhalten aufforderte. Als der Autofahrer anhalten wollte, sah er, dass der Mann mit Taschenlampe eine Clownsmaske trug. Im gleichen Augenblick wollte eine weitere Person eine Autotür öffnen, was wegen der Zentralverriegelung misslang. Der Autofahrer gab Gas und meldete den Vorfall anschließend der Polizei.

Rund 70 Minuten später wurden dann auf der Pontstraße zwei Polizisten angegriffen, als sie einen Platzverweis gegen einen jungen Mann durchsetzen wollten. Nach Polizeiangaben wollten die Beamten den Mann gerade in Gewahrsam nehmen, als zwei weitere Personen sie tätlich angriffen. In der folgenden Auseinandersetzung konnten sich die Ordnungshüter jedoch durchsetzen und auch die beiden Angreifer schließlich in Gewahrsam nehmen.