Aachen. Mit dem Auto auf dem Dach gelandet: Bei einem Alleinunfall hat ein 63-jähriger Fahrer in der Nacht auf Mittwoch am Adalbertsteinweg in Aachen die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Der Aachener war um 4.42 Uhr auf der Friedrichstraße in Richtung Adalbertsteinweg unterwegs, als er am Steffensplatz aus bislang ungeklärter Ursache das inselförmige Rondell am linken Fahrbahnrand streifte und sich dadurch mit seinem Wagen überschlug.

Der 63-Jährige musste von Rettungskräfte aus dem Wagen befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme war der Unfallbereich am Steffensplatz für den Verkehr gesperrt.