Aachen - Auto schleuderte bei Unfall gegen Baum, zwei Insassen schwer verletzt

Aachen. Aus bislang unbekannter Ursache ist am Donnerstagabend ein Auto in Aachen von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und hat sich dann überschlagen. Die beiden Insassen aus Stolberg erlitten dabei schwere Verletzungen.

Video Zwei schwerverletzte Stolberger nach Unfall bei Krauthausen

Nach ersten Erkenntnissen der Aachener Polizei war der Wagen in der Grachtstraße in Richtung Krauthausen unterwegs, als er in einer Rechtskurve nach links von der Straße abkam und gegen einen Baum schleuderte. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen und kam anschließend im rechten Straßengraben auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Mehrere Ersthelfer kamen den beiden Verletzten zur Hilfe und verständigten den Rettungsdient. Die 23 und 18 Jahre alten Stolberger wurden beide in Krankenhäuser eingeliefert, der Ältere wurde mit einem Rettungshubschrauber transportiert.

Ein Sachverständiger wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Da die Männer zum Unfallzeitpunkt möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen standen, wurden ihnen im Krankenhaus Blutproben entnommen.

Welcher der beiden Insassen zum Unfallzeitpunkt am Steuer des Autos saßen, war am Freitagmorgen noch unklar. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.