Ausstellung in Lüttich zeigt interessante Episode der Straßenbahn

Aachen/Lüttich. Sie haben nur eine kurze, dafür aber sehr interessante Aachener Geschichte: Die Rede ist von 13 Straßenbahnfahrzeugen, die von der Aachener Kleinbahn Gesellschaft, der Vorgängerin der Aseag, vom Sommer 1918 bis März 1919 in Aachen betrieben worden sind.

Denn diese waren ursprünglich in Belgien für den Betrieb im russischen Taschkent hergestellt worden, konnten aber wegen des Krieges und der Oktoberrevolution in Russland nicht ausgeliefert werden und landeten in Aachen.

Eine Ausstellung im Lütticher Straßenbahnmuseum (Musee des Transports en Commun de Wallonie, Rue Richard-Heintz 9), thematisiert noch bis zum 30. November nicht nur das Schicksal der Aachener Wagen, sondern die Geschichte aller Straßenbahnfahrzeuge und -netze, die von Belgiern von Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg für russische Städte hergestellt oder betrieben worden sind. Der Erste Weltkrieg und die russische Revolution von 1917 beendeten mit der Beschlagnahme von 24 der 29 noch in belgischen Händen befindlichen Straßenbahnnetze diese Ära.

Die Ausstellung heißt „1917 – La fin des tramways Belges en Russie“ beleuchtet aber auch die Aachener Episode, wonach durch ungenügende Wartung, gravierenden Ersatzteilmangel und Einsatz der Fahrzeuge im Lazarett- und Güterverkehr die Zahl der Aachener Straßenbahnfahrzeuge trotz steigender Fahrgastzahlen sank. In dieser Situation hat das Kriegsministerium Aachen Fahrzeuge aus der westlichen Kriegszone zugeteilt. Hierzu gehörten auch die 13 für Taschkent bestimmten Fahrzeuge. Im März 1919 endete das Gastspiel der Wagen, sie wurden nach Belgien zurückgegeben.