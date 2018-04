Aachen.

Der 21. April 1967 ist vielen Griechen in bleibender Erinnerung geblieben. An diesem Tag putschte sich das Militär an die Macht und richtete für die folgenden sieben Jahre eine Militärdiktatur ein. Gleichzeitig war es aber auch der Beginn einer bis heute anhaltenden Freundschaft, da sich in Deutschland ein großer Teil des Widerstands gegen die Diktatur versammelte.