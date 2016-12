Aachen.

Völlig neue Wege beschreitet die Kasseler Malerin Silke Schoener mit ihrer Verbindung von Malerei und Film, die sie nun erstmalig in Aachen in der Galerie Freitag 18.30 zeigt. Schon länger beschäftigt sie sich mit dem Weißraum in ihrer Malerei, die sich vor allem Landschaften und Naturmotiven widmet.