Aachen.

„Den Kindern war wichtig: jeder soll ein Zuhause und genügend zu essen haben. Großzügigkeit bewirkt am meisten, wenn sie keinen bestimmten Zweck verfolgt“, erklärt Wilma Gier, Regisseurin vom Theater Brand. Mit der Produktion „Traumflieger“, einem Musikstück zum Thema Menschenrechte, gegen Terror und Hass, Vertreibung und Flucht, hat das Theater jetzt Geld für Menschen in Not in Brand gesammelt.