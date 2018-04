Aachen.

Die Verbindung von Text mit Musik kam beim Publikum im Musiksaal der Musikhochschule sehr gut an. „Ich freue mich, dass Sie trotz des schönen Wetters so zahlreich erschienen sind“, begrüßte Herbert Görtz, geschäftsführender Direktor der Musikhochschule, am Sonntagvormittag die Gäste.