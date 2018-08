Aachen.

Ein wachsames Auge hat Karen Wasser eigentlich immer auf ihren Sohn. Nach dem Schrecken vor einigen Wochen wird sie am Vennbahnweg aber in Zukunft noch achtsamer sein. Erst recht, wenn sie mit ihrem vierjährigen Filius an der Bahnhofsvision in Kornelimünster Rast macht und der Kleine neben Biertischen und -bänken auf der Wiese spielt.