Aachen.

Angekündigt wurde der Durchbruch für den Campus-West in den zurückliegenden Jahren schon mehrfach, doch nun soll er wirklich gelungen sein: Noch in diesem Monat wird die RWTH das seit langem heiß ersehnte Gelände am Westbahnhof in Besitz nehmen und in den kommenden Jahren zu einer neuen riesigen Forschungslandschaft ausbauen – im Verbund mit dem Campus Melaten und dem Campus Innenstadt soll es die größte in ganz Europa werden.