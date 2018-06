Aachen.

Prügel, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch: Das passiert Kindern. Das passiert auch Kindern in Aachen. Das städtische Jugendamt hat allein im vergangenen Jahr 106 junge Menschen in seine Obhut genommen, weil das Wohl dieser Kinder so dramatisch gefährdet war, dass sie, zumindest zeitweise, nicht mehr bei ihren Eltern bleiben konnten.