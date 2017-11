Aachen.

Die Überarbeitung des Glücksspielrahmengesetzes ist schon eine Weile her, ab dem kommenden Freitag aber endet die Übergangsfrist und überall in Nordrhein-Westfalen gelten schärfere Vorschriften für Spielhallen. In vielen Stadtverwaltungen wird deshalb mit Klagen von Betreibern gerechnet. In der Stadt Aachen könnte das aber noch eine Weile dauern.