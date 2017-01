Versorgung der Ü3-Kinder „gerade noch ausreichend“

Für Kleinkinder unter drei Jahren sollen in Aachen 66 neue Betreuungsplätze in öffentlich geförderten Kitas geschaffen werden. So steht es im Entwurf für die Kindertagesstättenbedarfsplanung 2017/18, der ab Mittwoch durch die politischen Gremien tourt. Acht Ausschüsse und Bezirksvertretungen muss das fast 90 Seiten starke Zahlenwerk passieren, bis es im Stadtrat beschlossen wird. Den Beratungsauftakt machen am Mittwoch die Bezirksvertreter aus Kornelimünster/Walheim.

Zugunsten der U3-Versorgung sind viele Plätze umgewandelt worden. Die Folge: Die Versorgungsquote bei den über Dreijährigen liegt aktuell bei knapp 94 Prozent. Laut Verwaltung ist das „gerade noch ausreichend“. In einigen Sozialräumen ist die Versorgung schon deutlich schlechter, im Sozialraum 2 (Hochschulviertel/Hörn) liegt die Ü3-Quote sogar nur bei gut 67 Prozent.