Ballschule, Ferienspiele, Schlingentraining

Im Kinder- und Jugendbereich bietet der PTSV als einziger zertifizierter Verein in Aachen ab September Ballschulkurse nach dem Konzept der „Kölner Ballschule“ an. In drei Altersstufen (3-6, 6-8 und 8-10 Jahre) sollen die Kinder spielerisch an Ballsportarten herangeführt werden.

Ein weiteres Standbein stellen die verschiedenen Ferienspiele und -kurse dar, an denen 2017 bereits rund 300 Kinder teilgenommen haben. Das Angebot soll 2018 ausgebaut werden.

Auch die Cheerleading-Abteilung als 16. und jüngste Abteilung des Vereins richtet sich an Kinder und Jugendliche ab fünf Jahren.

Der Fitnessbereich ist baulich auf circa 150 Quadratmeter erweitert worden, dort sind zudem sechs Kabelzugmaschinen neu angeschafft worden.

Zudem bietet der PTSV ein TRX-Training – ein Schlingentraining mit dem eigenen Körpergewicht – an.

Ebenfalls neu ist das gesundheitsorientierte Kurskonzept „Ich bin dann mal fit!“, das die Bereiche Sport und Bewegung mit Ernährungsberatung und Motivation verknüpft.