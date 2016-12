Attacke auf Obdachlosen: Opfer immer noch schwer verletzt in der Uniklinik Letzte Aktualisierung: 27. Dezember 2016, 18:23 Uhr

Aachen. Nach der Messerattacke auf einen schlafenden Obdachlosen am Veltmanplatz am Tag vor Heiligabend kann die Aachener Polizei noch keinen Fahndungserfolg vermelden. Das Opfer, ein 32-jähriger Slowake, liegt nach Angaben der Staatsanwaltschaft weiterhin mit schweren Verletzungen in der Aachener Uniklinik.