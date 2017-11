Aachen. 2500 Läuferinnen und Läufer gehen beim 55. ATG-Winterlauf am Sonntag, 3. Dezember, um 11 Uhr an den Start. Die Laufstrecke führt von Zweifall-Mückenloch über Mulartshütte, Venwegen, Kornelimünster, Hitfeld, durch den Aachener Wald zum ATG-Sportplatz am Chorusberg. Während des Laufs kommt es nach Angaben der Veranstalter zwischen 11 und 13.30 Uhr teilweise zu Verkehrsbehinderungen.

An drei Stellen werden Straßen sogar komplett gesperrt: Hitfelder Straße, Querung Höhe Kreuzerdriesch, 11.30 bis ca. 12.15 Uhr; Monschauer Straße, Querung am Parkplatz Pionierquelle, 11.40 bis ca. 12.45 Uhr; Eupener Straße, Querung am Pommerotter Weg, 11.45 bis ca. 13.30 Uhr. Freie Fahrt gibt es auf der Lütticher Straße und der Trierer Straße.