Aachen.

Mal eben den platten Reifen oder die schwache Bremse am Fahrrad selbst reparieren? Für viele Studenten in Aachen eine schwierige Aufgabe: Es fehlt der nötige Platz, das nötige Werkzeug und das nötige Know-how. Damit der Gang zur teuren Fahrradwerkstatt erspart bleibt und gleichzeitig auch das eigene Wissen über das Fahrrad erweitert wird, gibt es nun in Aachen ganz neu eine „Do-it-yourself“-Fahrradwerkstatt.