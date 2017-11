Aseag: Übertragbare Tickets bleiben übertragbar Von: slg

Letzte Aktualisierung: 9. November 2017, 17:41 Uhr

Aachen. Es ändert sich zwar vieles, aber nicht alles durch das neue E-Ticket-System bei der Aseag. „Nachrichten“-Leserin und Bus-Nutzerin in Aachen Marie-Luise Kämmerling, die Fragen zu ihrem neuen E-Ticket der Aseag hatte und zunächst weder an der Hotline noch per E-Mail vom Verkehrsbetrieb eine Antwort bekommen hatte, ist nun doch noch von der Aseag kontaktiert worden.