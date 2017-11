Aquis Plaza nach Fehlalarm evakuiert

Aachen.

Mit zwei Löschzügen ist die Feuerwehr am Freitagmittag zum „Aquis Plaza“ in der Adalbertstraße ausgerückt. Eine bislang unbekannte Person hatte gegen 14 Uhr einen Druckknopfmelder betätigt und so den Feueralarm ausgelöst. Das Einkaufszentrum wurde komplett evakuiert.