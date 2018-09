Aachen - „Aquis Grana“ geizt immer noch mit Trinkwasser

Aachen.

Sprudelnde Brunnen hat die Stadt zwar reichlich, als Durstlöscher taugt deren Wasser in aller Regel aber nicht. Die Hinweise „Kein Trinkwasser“ machen deutlich, dass das Geplätscher in Karlsbrunnen, Fischpüddelchen, Hühnerdieb & Co keinen praktischen Zweck erfüllt, sondern in erster Linie das Stadtbild verschönern soll. Jetzt unternehmen die Grünen einen erneuten Vorstoß, mehr Trinkwasserbrunnen einzurichten.