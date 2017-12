Aachen.

Wer kontrolliert eigentlich die Kontrolleure? Diese Frage stellten sich am Donnerstagabend mehrere Fahrgäste, die in der Linie 43 Zeugen einer in ihren Augen völlig überzogenen und möglicherweise auch rassistisch motivierten Fahrkartenkontrolle wurden. Dabei soll eine dunkelhäutige und hochschwangere Frau mit ihrer kleinen Tochter massiv eingeschüchtert worden sein.