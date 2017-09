Aachen.

Ganz vorsichtig führen die Kinder einen Reifen über den Kopf ihrer Mitschüler, ohne sie dabei zu berühren. So lernen sie laut Konflikttrainerin Anna Lohmar, andere Kinder zu respektieren und auch auf sich selbst zu achten. Der Verein „Gewaltfrei Lernen“ bot jetzt in der Aachener Grundschule Am Haarbach ein Anti-Konflikt-Training, dass bei Schülern, Lehrern und Eltern gleichermaßen gut ankam.