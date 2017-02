Kostenlose Infoveranstaltung im März

Im März startet das nächste „Anti-Aging Bläserensemble 2017“ des Music Lofts Aachen. Wer sich vorab informieren möchte, kann am Mittwoch, 8. März, um 20 Uhr zur kostenlosen und unverbindlichen Infoveranstaltung in die Klangbrücke, Kurhausstraße 1, kommen. Weitere Informationen gibt es auch per E-Mail an info@music-loft.de.

Für das Ensemble sind keinerlei Vorkenntnisse nötig. Die Zielgruppe sollte lediglich „nicht jugendlich“ sein. Es wird einmal wöchentlich gemeinsam musiziert, in der Regel mittwochsabends.

Voraussetzung für eine konstruktive und kontinuierliche Arbeit im Ensemble ist, dass die Teilnehmer sich verbindlich für acht Monate an dem Projekt beteiligen. Auf Wunsch aller Musiker kann das Ensemble nach Ablauf der acht Monate fortgesetzt werden – so haben es auch die ersten beiden Ensembles praktiziert, sie spielen immer noch gemeinsam.

Folgende Instrumente können erlernt werden: Flöte, Klarinette, Trompete, Posaune, Saxophon, Euphonium und Tuba. Diese können beim ersten Treffen beim sogenannten Instrumentenkarussell kennengelernt und ausprobiert werden. Die Dozenten stehen im Anschluss beratend zur Seite und empfehlen Anbieter für Mietkäufe und Käufe.

Der Ensembleunterricht kostet 26 Euro pro Person pro Monat. Angeboten wird zusätzlich ergänzender Unterricht in kleineren Gruppen oder auch Einzelunterricht. Dann wird jeweils ein kleiner Aufpreis fällig.

Mehr dazu im Netz:

www.music-loft.de