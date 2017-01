Anne-Frank-Schüler sichern sich Basketball-Stadtmeisterschaft

Aachen. Gefüllte Zuschauertribünen, tosende Anfeuerungsrufe der Fans und das Krachen der „Klatschpappen“: Das war die Atmosphäre, in der die Basketball-Stadtmeisterschaft zwischen der Heinrich-Heine-Gesamtschule (HHG) und dem Anne-Frank-Gymnasium (AFG) entschieden wurde.

Die Gymnasiasten konnten sich schließlich mit 91:46 gegen ihre Nachbarn von der Gesamtschule durchsetzen und sich den Stadtmeistertitel in der Wettkampfklasse II, in der die Jahrgänge 2000 bis 2003 antreten, sichern.

Die Teams hatten sich in der Vorrunde überzeugend für das Finale qualifiziert. Und so fand in der Sporthalle im Schulzentrum Laurensberg ein echtes Lokalderby statt, denn schließlich teilen sich beide Schulen am Schulstandort Laurensberg ein Unterrichtsgebäude.

Sieger ist auch der Sport

Zudem unterhalten beide Schulen seit drei Jahren eine enge Kooperation mit der Basketballgemeinschaft (BG) Aachen, um die Sportart Basketball in speziellen Arbeitsgemeinschaften an ihren Schulen zu etablieren, in denen zuvor eher der Fußball im Mittelpunkt stand, wie die BG-Vorsitzende Bettina Hess betont. Durch die bestehende Vereinszugehörigkeit vieler Spieler zur BG kennen sich die Teilnehmer teilweise sehr gut. Daher hat sich im Finale ein spannendes Spiel entwickelt. Am Ende musste sich jedoch das Team der Heinrich-Heine-Gesamtschule den Anne-Frank-Schülern deutlich geschlagen geben.

Doch als Sieger bezeichnet BG-Vorsitzende Hess auch den Basketballsport, der durch das Finale noch stärker im Schulleben verankert worden sei, da beispielsweise hierfür alle interessierten Schüler vom Unterricht freigestellt worden sind und auch die Lehrer die Möglichkeit bekommen haben, das Spiel zu besuchen. Die Bedeutung des Basketballs an den Schulen sei auch Dank der beiden Trainer Manni Kriebs vom HHG und Felix Meisel vom AFG gestiegen, die beide neben ihrer Trainerfunktion selbst aktive Basketballspieler sind.