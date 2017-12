Angemerkt: Völlig überzogen

Klar, wer schwarzfährt schadet der Gemeinschaft und verhält sich unfair. Und deswegen sind Kontrollen auch in Ordnung – solange sie nicht aus dem Ruder laufen und die Fahrkartenprüfer meinen, sich als scharfe Hunde aufspielen zu müssen. Aber genau das scheint in der Linie 43 am Donnerstag passiert zu sein.