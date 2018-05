Angemerkt: Es gab schon schlechtere Ideen

Man muss kein Freund von Privatisierungen sein, um Grünen und Piraten in diesem Fall viel Glück für ihren Antrag zu wünschen. Die enormen Sanierungskosten für die Edelimmobilie Neues Kurhaus sind Grund genug, wirklich alles in Betracht zu ziehen, was der Stadt diese Ausgaben ersparen könnte.