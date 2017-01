Aachen.

Eigentlich wünscht man sich die fabelhaften Porträts in ihren dunklen Farben in einen dunklen Raum oder gar in Kabinette, die den Reiz der einzelnen Bilder wie ganz besondere Kostbarkeiten präsentieren. Doch auch im hellen Licht des weißen Raums im Kulturwerk greift die Magie der Bilder von Andrea Zang.