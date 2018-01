Aufführungen im Space des Ludwig Forums

„Macbeth“ wird aufgeführt am 25., 26., und 27. Januar jeweils um 20 Uhr sowie am 28. Januar um 15 Uhr im Space des Ludwig-Forums. Der Eintritt kosten acht Euro (ermäßigt: sechs Euro) und ist im Internet unter www.actorsnausea.de sowie in der Bibliothek des RWTH-Instituts für Anglistik und – falls vorhanden – an der Abendkasse erhältlich.