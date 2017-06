Aachen.

Eigentlich hatte ich am Donnerstagmorgen ganz entspannt mein Rad aus dem Keller holen wollen, um für unseren Fahrrad-Test vom Hauptbahnhof zum Klinikum zu radeln. Doch daraus wurde erstmal nichts, denn mein Fahrrad wurde mir aus unserem Keller geklaut. Aber es hilft ja nichts: The show must go on.