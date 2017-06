Aachen.

Sechs Kollegen, sechs Strecken: Die Lokalredakteure der „Nachrichten“ fahren typische Alltagsrouten in der Stadt ab und prüfen, wie fahrradfreundlich Aachen wirklich ist. In Folge 3 macht sich Laura Beemelmanns auf den Weg vom Ponttor bis zum Verlagsgebäude an der Dresdener Straße.