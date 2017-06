AN-Serie (3): Sicher mit dem Rad durch die Kaiserstadt

Aachen. Im dritten Teil der Nachrichten-Radserie bin ich vom Ponttor über die Monheimsallee, vorbei am Hansemannplatz und entlang des Adalbertsteinwegs zum Verlagsgebäude an der Dresdener Straße geradelt.

Diese Strecke ist für mich von zu Hause aus bis zur Arbeit zwar die kürzeste, aber auch eine sehr gefährliche. Daher habe ich mir inzwischen eine Alternativroute gesucht, die ich auch in meinem Bericht erwähnt hatte. Nun haben sich Leser per E-Mail und Facebook in der Redaktion gemeldet und nach dieser Route gefragt, die ich an dieser Stelle auch gerne erläutern möchte.

Inzwischen nehme ich einen kleinen Umweg in Kauf, und habe dadurch eine viel schönere und ungefährlichere Strecke gefunden. Ich radele vom Ponttor nach wie vor die Saarstraße entlang, da diese für Radfahrer auch wirklich zu empfehlen ist. Denn es ist ein Radstreifen vorhanden und nur selten parkt an dieser Stelle jemand in zweiter Reihe.

Dann biege ich an der Kreuzung Krefelder Straße ab in Richtung Rolandstraße, fahre diese entlang und biege in die Pippinstraße ab, um dann ein Stück durch den Kurpark zu fahren. Das ist vor allem bei den aktuellen Temperaturen sehr angenehm, weil die Bäume dort ein wenig Schatten spenden. Auf der Passstraße angekommen, fahre ich an den Carolus Thermen vorbei und rolle die Lombardenstraße hinunter. Diese Straße ist ebenfalls nicht so stark frequentiert und bergab muss man nicht mal wirklich in die Pedale treten.

Nun überquere ich die Kreuzung Jülicher Straße und fahre über die Dennewartstraße zum Europaplatz, durch die Radunterführung und gelange so zur Joseph-von-Görres-Straße. Nach einem kurzen Stück biege ich links in die Peliserker-straße, radele diese komplett hoch und biege dann an der Breslauer Straße wieder links ab. Dort gibt es einen separaten, von Sträuchern und Bäumen umringten Radweg, über den ich zum Verlagsgebäude gelange. Diese Route ist für mein Empfinden wesentlich ungefährlicher als die erste. Überall gibt es genügend Platz, es herrscht weniger Verkehr und zudem ist es auch noch weniger anstrengend.

